В ботаническом саду Сургута (ХМАО) зацвели первые цветы. Среди них — медуница, занесенная в Красную Книгу. Об этом сотрудники сада сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Начала свое цветение краснокнижная Медуница мягонькая. Печеночница благородная тоже подоспела цветением к праздникам. Морозник кавказский, уходящий под снег с зелеными листьями, цветет уже почти неделю зеленовато-белыми венчиками», — следует из сообщения.
Первоцветы в ботаническом саду появились на неделю раньше, чем в прошлом сезоне. В мае на клумбе уже можно наблюдать целое разнообразие: кандык сибирский, отличающийся цветками лилового оттенка, дальний родственник ирисов — иридодиктиум сетчатый и белоцветник весенний.
Последние цветы перед зимой повторно зацвели в саду в ноябре. Это произошло из-за аномально теплой погоды осенью.
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