12 мая 2025

В ботаническом саду Сургута зацвели первые цветы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоцветы появились в саду на неделю раньше, чем в прошлом сезоне
Первоцветы появились в саду на неделю раньше, чем в прошлом сезоне Фото:

В ботаническом саду Сургута (ХМАО) зацвели первые цветы. Среди них — медуница, занесенная в Красную Книгу. Об этом сотрудники сада сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Начала свое цветение краснокнижная Медуница мягонькая. Печеночница благородная тоже подоспела цветением к праздникам. Морозник кавказский, уходящий под снег с зелеными листьями, цветет уже почти неделю зеленовато-белыми венчиками», — следует из сообщения.

Первоцветы в ботаническом саду появились на неделю раньше, чем в прошлом сезоне. В мае на клумбе уже можно наблюдать целое разнообразие: кандык сибирский, отличающийся цветками лилового оттенка, дальний родственник ирисов — иридодиктиум сетчатый и белоцветник весенний.

Последние цветы перед зимой повторно зацвели в саду в ноябре. Это произошло из-за аномально теплой погоды осенью.

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В ботаническом саду Сургута (ХМАО) зацвели первые цветы. Среди них — медуница, занесенная в Красную Книгу. Об этом сотрудники сада сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Начала свое цветение краснокнижная Медуница мягонькая. Печеночница благородная тоже подоспела цветением к праздникам. Морозник кавказский, уходящий под снег с зелеными листьями, цветет уже почти неделю зеленовато-белыми венчиками», — следует из сообщения. Первоцветы в ботаническом саду появились на неделю раньше, чем в прошлом сезоне. В мае на клумбе уже можно наблюдать целое разнообразие: кандык сибирский, отличающийся цветками лилового оттенка, дальний родственник ирисов — иридодиктиум сетчатый и белоцветник весенний. Последние цветы перед зимой повторно зацвели в саду в ноябре. Это произошло из-за аномально теплой погоды осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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