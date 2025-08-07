С опального олигарха из ХМАО требуют полмиллиарда рублей

Завод «Элкап», который ранее принадлежал разорившемуся бизнесмену Андрею Копайгоре из Сургута (ХМАО), требует взыскать с бывшего владельца почти 560 миллионов рублей. Такова сумма убытков, причиненных предприятию действиями руководителя, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступило заявление АО „Завод Элкап“ о включении в реестр требований кредиторов должника Андрея Копайгоры суммы убытков в размере 559 811 050 руб. 32 коп., причиненных обществу. Суд приостанавливал производство до вынесения решения по другому делу. В июле дело о взыскании убытков возобновлено», — указано в документах.
Ранее Копайгора уже проиграл суд по иску того же завода, который обвинил его в нанесении ущерба своими действиями на посту руководителя. Суд признал его виновным и обязал вернуть 571 миллион рублей. Теперь завод хочет, чтобы эта сумма была официально признана долгом в рамках дела о банкротстве.
Ранее URA.RU писало, что Копайгора избавляется от акций «Сургутнефтегаза» на семь миллионов рублей. Он был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Большая часть его активов обанкротилась, а имущество пошло с молотка.
