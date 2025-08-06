В ХМАО самые высокие зарплаты платят работникам компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением, научными исследованиями и разработками, а также у нефтяников. По данным Росстата, средняя оплата труда в этих сферах превышает 150 тысяч рублей.
«В мае 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника компаний из сферы сухопутного и трубопроводного транспорта составила 240?118 рублей. Сотрудники предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками, получили в среднем 188 567 рублей. Средняя зарплата специалистов, занятых в нефтедобыче, составила 173 216 рублей», — указано в отчете аналитиков, с которым ознакомилось URA.RU.
Средняя зарплата в Югре составляет 146 145 рублей, однако некоторые жители зарабатывают меньше 60 тысяч. Самая низкая оплата труда в растениеводстве и животноводстве — в среднем 47 484 рубля. Работники, занятые в производстве автотранспорта, прицепов и полуприцепов, получают чуть больше — 51 740 рублей. В рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата составляет 52 074 рубля. Значительно ниже регионального уровня доходы сотрудников предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий (54 478 руб.), металлургических заводов (57 472 руб.) и полиграфических организаций (57 674 руб.).
ТОП-10 отраслей с самыми высокими зарплатами в ХМАО:
- Сухопутный и трубопроводный транспорт — 240?118 руб.
- Научные исследования и разработки — 188?567 руб.
- Добыча нефти и природного газа — 173?216 руб.
- Производство кокса и нефтепродуктов — 169?310 руб.
- Добыча полезных ископаемых — 164?219 руб.
- Воздушный и космический транспорт — 157?676 руб.
- Образование — 154?445 руб.
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром — 141?652 руб.
- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 138?485 руб.
- Ремонт и монтаж машин и оборудования — 133?935 руб.
Ранее URA.RU писало, что зарплаты в нефтяных компаниях ХМАО выросли почти на 20 %. Средняя оплата труда превысила 170 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!