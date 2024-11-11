В ботаническом саду Сургута зацвели под снегом
В Сургуте (ХМАО) вновь зацвели цветы из-за аномально теплой погоды осенью. Снимками природного явления поделились сотрудники городского ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».
«Некоторые интродуценты, обманутые октябрьским теплом, решили начать повторную вегетацию. Невзирая на первый снежок, безвременник осенний радовал наш глаз. Теперь остались лишь побитые холодом цветки курильского чая и кустарниковой астры „Дженни“», — рассказали работники сургутского ботанического сада.
Между тем, 30-градусные морозы придут в ХМАО уже на этой недели. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.
Безвременник осенний
Кустарниковая астра «Дженни»
Анафалис жемчужный
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