В Сургуте вновь расцвели цветы из-за аномально теплой осени. Фото

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В ботаническом саду Сургута зацвели под снегом
В ботаническом саду Сургута зацвели под снегом Фото:

В Сургуте (ХМАО) вновь зацвели цветы из-за аномально теплой погоды осенью. Снимками природного явления поделились сотрудники городского ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторые интродуценты, обманутые октябрьским теплом, решили начать повторную вегетацию. Невзирая на первый снежок, безвременник осенний радовал наш глаз. Теперь остались лишь побитые холодом цветки курильского чая и кустарниковой астры „Дженни“», — рассказали работники сургутского ботанического сада.

Между тем, 30-градусные морозы придут в ХМАО уже на этой недели. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.

Безвременник осенний
Безвременник осенний
Фото:
Кустарниковая астра «Дженни»
Кустарниковая астра «Дженни»
Фото:
Анафалис жемчужный
Анафалис жемчужный
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вновь зацвели цветы из-за аномально теплой погоды осенью. Снимками природного явления поделились сотрудники городского ботанического сада в соцсети «ВКонтакте». «Некоторые интродуценты, обманутые октябрьским теплом, решили начать повторную вегетацию. Невзирая на первый снежок, безвременник осенний радовал наш глаз. Теперь остались лишь побитые холодом цветки курильского чая и кустарниковой астры „Дженни“», — рассказали работники сургутского ботанического сада. Между тем, 30-градусные морозы придут в ХМАО уже на этой недели. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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