06 августа 2025

В Сургуте обвалились цены на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте упала средняя стоимость квадратного метра
В Сургуте упала средняя стоимость квадратного метра Фото:

В Сургуте (ХМАО) упала средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом, цена снизилась почти до 124 тысяч рублей, сообщили риелторы компании «Этажи».

«Удельная цена предложения за июнь 2025 в среднем составляла 124 044 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 236 рублей за один квадратный метр (-0,19%). В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 1 180 рублей за квадратный метр (-0,94%)», — говорится в исследовании.

Больше всего за месяц подешевели большие многокомнатные квартиры — до 113 877 рублей (почти на полпроцента). Квадрат в трешках не изменился в цене, составив около 119 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры тем временем немного подешевели — за месяц на 0,19%, почти до 131 тысячи за квадрат. «Удельная цена двухкомнатных квартир составила 123 603 рублей за квадратный метр, став меньше на 258 рублей (-0,21%)», — уточнили риелторы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками. Ситуацию связывали с дорогой ипотекой и высокими ставками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) упала средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом, цена снизилась почти до 124 тысяч рублей, сообщили риелторы компании «Этажи». «Удельная цена предложения за июнь 2025 в среднем составляла 124 044 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 236 рублей за один квадратный метр (-0,19%). В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 1 180 рублей за квадратный метр (-0,94%)», — говорится в исследовании. Больше всего за месяц подешевели большие многокомнатные квартиры — до 113 877 рублей (почти на полпроцента). Квадрат в трешках не изменился в цене, составив около 119 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры тем временем немного подешевели — за месяц на 0,19%, почти до 131 тысячи за квадрат. «Удельная цена двухкомнатных квартир составила 123 603 рублей за квадратный метр, став меньше на 258 рублей (-0,21%)», — уточнили риелторы. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками. Ситуацию связывали с дорогой ипотекой и высокими ставками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...