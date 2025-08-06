В Сургуте обвалились цены на квартиры

В Сургуте (ХМАО) упала средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом, цена снизилась почти до 124 тысяч рублей, сообщили риелторы компании «Этажи».
«Удельная цена предложения за июнь 2025 в среднем составляла 124 044 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 236 рублей за один квадратный метр (-0,19%). В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 1 180 рублей за квадратный метр (-0,94%)», — говорится в исследовании.
Больше всего за месяц подешевели большие многокомнатные квартиры — до 113 877 рублей (почти на полпроцента). Квадрат в трешках не изменился в цене, составив около 119 тысяч рублей.
Однокомнатные квартиры тем временем немного подешевели — за месяц на 0,19%, почти до 131 тысячи за квадрат. «Удельная цена двухкомнатных квартир составила 123 603 рублей за квадратный метр, став меньше на 258 рублей (-0,21%)», — уточнили риелторы.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками. Ситуацию связывали с дорогой ипотекой и высокими ставками.
