Крупный застройщик озвучил губернатору ХМАО себестоимость квадратного метра жилья

Совладелец компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук на встрече руководителей строительных компаний с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком озвучил себестоимость квадратного метра жилья. На его предприятии за счет оптимизации производственных процессов она составляет 55 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU.
«Это не просто „голая“ строительная смета — сюда входят все реальные расходы подрядчика: покупка земли, подключение к сетям, сами строительные работы. Мы смогли добиться этой цены благодаря переработке проектных решений и сокращению монтажных операций. Раньше у нас было 108 элементов монтажа на этаж, сейчас — 59. Цикл стал быстрее, себестоимость — ниже», — пояснил Сторожук.
Глава региона подчеркнул важность таких подходов в текущих условиях. «Это не только ваша производственная задача. Это реальная возможность переселять людей из аварийного фонда и развивать территории, где рынок жилья еще не сформирован», — отметил Руслан Кухарук.
Он добавил, что регион готов поддерживать экономически взвешенные строительные проекты, несмотря на сложности, вызванные ростом ключевой ставки и снижением деловой активности. «Если застройщик готов заходить — нужно обеспечивать площадки, сети и гарантию сбыта. Я сам езжу по территориям, чтобы видеть, как все устроено. Спасибо за вашу позицию. Да, проект может быть на грани рентабельности. Но вы в него заходите. А наша задача — не дать перейти эту грань», — заявил губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, где с главами городов и районов обсуждал реновацию в регионе.
