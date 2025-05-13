Синоптики предупредили пермяков о резком ухудшении погоды

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в ночь на 14 мая на севере региона пройдут кратковременные дожди и местами образуются туманы. В дневные часы следующая зона слабых осадков приблизится к южным районам края.
«Ветер будет дуть с восточных и юго-восточных направлений: ночью его скорость составит 3–8 метров в секунду, а днем порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью установится в пределах 5–10°C, на севере и востоке возможны понижения до 0°C. Днем, благодаря увеличению облачности, потеплеет до 14–19°C. В Перми осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 6–8°C, днем повысится до 17–19°C», — сообщает ЦГМС в своем telegram-канале.
15 мая прогнозируется прохождение Южного циклона, что обусловит значительное ухудшение погодных условий: пройдут умеренные и местами сильные дожди, ветер усилится до 15–20 метров в секунду, в южных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне 8–13°C, днем существенного повышения не ожидается — столбики термометров покажут 12–17°C.
В Перми прогнозируется умеренный дождь. Суммарное количество осадков за сутки составит 9–12 миллиметров, пик выпадения осадков придется на утренние часы. Температура воздуха ночью будет около 13°C, днем не превысит 16°C.
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