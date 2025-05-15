Пермская галерея смогла сэкономить миллионы на переезде в новое здание

Переезд коллекции Пермской художественной галереи из временного помещения в новое здание обойдется дешевле, чем планировалось. По итогам аукциона, подряд выиграла компания, которая запросила за свои услуги 17,6 млн рублей, указано на сайте госзакупок. Первоначальная стоимость контракта составляла почти 24,4 млн рублей.
«Результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов. Предложение победителя — 17 630 057,99 руб.», — говорится в карточке закупки.
Как ранее рассказывало URA.RU, переезд коллекции в новое здание по условиям контракта может начаться уже с 1 июня. Подрядчику предстоит упаковать и перевезти 59 472 предмета. Сейчас Пермская художественная галерея находится во временном помещении. В декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как задние передали РПЦ.
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