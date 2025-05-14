14 мая 2025

Пермская художественная галерея готовится с июня начать переезд в новое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Территорию около нового здания скоро очистят от строительной техники, и начнется переезд
Территорию около нового здания скоро очистят от строительной техники, и начнется переезд Фото:

Пермская художественная галерея готовится к переезду в новое здание. Музей объявил конкурс по поиску подрядчика. По техзаданию, переезд может начаться уже 1 июня.

«Предмет закупки: оказание Заказчику комплекса услуг по перемещению музейных предметов и музейных коллекций из временного фондохранения в новое здание на ул. Советская, 1. Срок оказания услуг с 01.06.2025 г. по 30.11.2025 г. на основании заявки», — указано в документах на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта 24 млн 380 тыс. рублей. Подрядчику предстоит упаковать и перевезти 59 472 предмета из коллекции галереи.

Сейчас Пермская художественная галерея находится во временном помещении. В декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как задние передали РПЦ. В феврале 2025 года URA.RU рассказывало, что новое здание галереи планируется достроить в июне. Еще через четыре месяца его передадут музейщикам. Такие сроки были обозначены в документах к поправкам в региональный бюджет. Более пяти млн рублей власти планируют потратить на содержание здания в течение четырех месяцев — в период, когда будет идти процесс передачи помещений коллективу учреждения. 

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Пермская художественная галерея готовится к переезду в новое здание. Музей объявил конкурс по поиску подрядчика. По техзаданию, переезд может начаться уже 1 июня. «Предмет закупки: оказание Заказчику комплекса услуг по перемещению музейных предметов и музейных коллекций из временного фондохранения в новое здание на ул. Советская, 1. Срок оказания услуг с 01.06.2025 г. по 30.11.2025 г. на основании заявки», — указано в документах на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта 24 млн 380 тыс. рублей. Подрядчику предстоит упаковать и перевезти 59 472 предмета из коллекции галереи. Сейчас Пермская художественная галерея находится во временном помещении. В декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как задние передали РПЦ. В феврале 2025 года URA.RU рассказывало, что новое здание галереи планируется достроить в июне. Еще через четыре месяца его передадут музейщикам. Такие сроки были обозначены в документах к поправкам в региональный бюджет. Более пяти млн рублей власти планируют потратить на содержание здания в течение четырех месяцев — в период, когда будет идти процесс передачи помещений коллективу учреждения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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