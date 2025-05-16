Генпрокуратура спасла жителей челябинского дома от кипящей канализации

Генпрокуратура помогла жителям дома в поселке Новосинеглазово справиться со зловонием канализации, которая подогревалась и буквально кипела от труб отопления в подвале. После публикации материала URA.RU виновные были привлечены к ответственности, а ветхая труба заменена.
«По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева организована проверка доводов публикации, где сообщается о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме № 16 по улице Станционной поселка Новосинеглазово. После вмешательства надзорного ведомства проведены работы по восстановлению работоспособности канализационного коллектора, управляющей компанией — осушение подвала, дезинфекция», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате проверки Генпрокуратуры подтвердились факты засоров колодцев канализации. Износ сетей водоотведения достиг 90%, только в 2024 году здесь произошло пять аварий.
«В этой связи прокуратурой 25 декабря 2024 года руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, которое удовлетворено. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23. (нарушение нормативного уровня режима обеспечения населения коммунальными услугами) КоАП РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.
С апреля до августа 2025 года запланирована гидродинамическая промывка канализации, однако на капремонт сетей водоотведения деньги не выделялись, так как не было оформлено заключение о степени износа этого участка. Руководителю ресурсоснабжающей компании вынедено еще одно представление прокуратуры, после которого был заключен договор на проведение техобследования проблемного трубопровода. В результате в апреле здесь была заменена труба длиной 150 метров, ситуация остается на контроле.
Жители многоквартирного дома пожаловались на кипящую канализацию осенью 2024 года. Управляющей компании и МУП «ПОВВ» направлялись предостережения от Жилинспекции, которая выезжала на проверку, но все обращения были безрезультатны.
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