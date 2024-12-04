Жители челябинского поселка задыхаются от кипящей канализации

04 декабря 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Полный подвал канализационных стоков разогревают трубы отопления (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители пятиэтажки в поселке Новосинеглазово под Челябинском задыхаются от прорыва канализационных стоков, которые подогреваются трубами отопления в подвале. В пресс-службе Госжилинспекции URA.RU сообщили, что уже предупреждали управляющую компанию, на объекте запланирована выездная проверка. «Много месяцев подвал дома №16 по улице Санционной был затоплен водой. С началом отопительного сезона эта масса в подвале стала горячей, мы стали жить в облаке испарений, а последнюю неделю непрочищаемый засор канализации привел к тому, что теперь в подвале горячая жижа из дерьма и хлама, мы задыхаемся», — рассказала жительница второго подъезда Наталия Ч. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГЖИ, к ведомство ранее поступали жалобы от жителей этого дома. Управляющей компании были направлены предостережения, а также требования исправить ситуацию. Но она не отреагировала. Инспекторы запланировали выездную проверку на 10 декабря. «Ранее по результатам рассмотрения обращения жителей ГЖИ объявляла предостережение управляющей организации о необходимости соблюдения обязательных требований и устранении последствий затопления подвального помещения с наружных сетей МУП «ПОВВ». В связи с неисполнением предостережения и поступлением новых жалоб на 10 декабря ГЖИ запланировано проведение контрольно-надзорного мероприятия по этому адресу в отношении управляющей организации и МУП «ПОВВ», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители пятиэтажки в поселке Новосинеглазово под Челябинском задыхаются от прорыва канализационных стоков, которые подогреваются трубами отопления в подвале. В пресс-службе Госжилинспекции URA.RU сообщили, что уже предупреждали управляющую компанию, на объекте запланирована выездная проверка. «Много месяцев подвал дома №16 по улице Санционной был затоплен водой. С началом отопительного сезона эта масса в подвале стала горячей, мы стали жить в облаке испарений, а последнюю неделю непрочищаемый засор канализации привел к тому, что теперь в подвале горячая жижа из дерьма и хлама, мы задыхаемся», — рассказала жительница второго подъезда Наталия Ч. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГЖИ, к ведомство ранее поступали жалобы от жителей этого дома. Управляющей компании были направлены предостережения, а также требования исправить ситуацию. Но она не отреагировала. Инспекторы запланировали выездную проверку на 10 декабря. «Ранее по результатам рассмотрения обращения жителей ГЖИ объявляла предостережение управляющей организации о необходимости соблюдения обязательных требований и устранении последствий затопления подвального помещения с наружных сетей МУП «ПОВВ». В связи с неисполнением предостережения и поступлением новых жалоб на 10 декабря ГЖИ запланировано проведение контрольно-надзорного мероприятия по этому адресу в отношении управляющей организации и МУП «ПОВВ», — уточнили в пресс-службе ведомства.