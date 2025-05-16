В Пермском крае закрыли опасную столовую

Роспотребнадзор: в Пермском крае закрыли столовую, где работали без медкнижек
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемка продуктов там производилась без сопроводительных документов
Приемка продуктов там производилась без сопроводительных документов Фото:

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку столовой в Кунгуре (Пермский край). Она находится по улице Свердлова, 21. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«В частности, были зафиксированы несоблюдение правильной последовательности технологических процессов, отсутствие необходимого инвентаря и оборудования в производственных помещениях, недостаточная санитарная обработка помещений, приемка пищевой продукции без сопроводительных документов, отсутствие системы производственного контроля, а также допуск к работе персонала без оформленных медицинских книжек и ряд других нарушений», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. 

С целью минимизации угрозы здоровью граждан, был составлен протокол о временном приостановлении деятельности данного заведения до устранения нарушений. Материалы проверки были направлены в Кунгурский городской суд.

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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку столовой в Кунгуре (Пермский край). Она находится по улице Свердлова, 21. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. «В частности, были зафиксированы несоблюдение правильной последовательности технологических процессов, отсутствие необходимого инвентаря и оборудования в производственных помещениях, недостаточная санитарная обработка помещений, приемка пищевой продукции без сопроводительных документов, отсутствие системы производственного контроля, а также допуск к работе персонала без оформленных медицинских книжек и ряд других нарушений», — сообщает ведомство на своем официальном сайте.  С целью минимизации угрозы здоровью граждан, был составлен протокол о временном приостановлении деятельности данного заведения до устранения нарушений. Материалы проверки были направлены в Кунгурский городской суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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