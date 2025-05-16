В Пермском крае закрыли опасную столовую

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку столовой в Кунгуре (Пермский край). Она находится по улице Свердлова, 21. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«В частности, были зафиксированы несоблюдение правильной последовательности технологических процессов, отсутствие необходимого инвентаря и оборудования в производственных помещениях, недостаточная санитарная обработка помещений, приемка пищевой продукции без сопроводительных документов, отсутствие системы производственного контроля, а также допуск к работе персонала без оформленных медицинских книжек и ряд других нарушений», — сообщает ведомство на своем официальном сайте.
С целью минимизации угрозы здоровью граждан, был составлен протокол о временном приостановлении деятельности данного заведения до устранения нарушений. Материалы проверки были направлены в Кунгурский городской суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!