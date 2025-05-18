В аэропорту Египта рекламный щит рухнул на пассажиров, есть погибшие

В зоне вылета аэропорта в городе Шарм-эш-Шейх (Египет) произошел инцидент: на находившихся там пассажиров обрушился рекламный щит. В результате происшествия погибла гражданка Казахстана, еще две пассажирки из этой же страны получили травмы. Об этом рассказал официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
«В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы», — сказал Смадияров в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, связь с родственниками погибшей уже налажена. Консул оказывает им всестороннюю поддержку. Двум женщинам, получившим травмы, была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Сообщается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия проводятся следственные действия. Как отметил Смадияров, посольство Казахстана уделяет данному инциденту особое внимание и держит ситуацию на контроле.
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