Из Латвии в Екатеринбург прибыл опасный груз. Фото

Россельхознадзор предотвратил ввоз зараженных цветов из Латвии в Екатеринбург
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, проверка, россельхознадзор, шпинат, еда, зелень, продукты питания, фитосанитарный контроль
Груз с цветами прибыл из Латвии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург автотранспортом из Латвии была доставлена партия альстромерий, зараженных карантинным вредителем. Как информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, опасный груз будет уничтожен.

«18 мая 2025 года из Латвии в Екатеринбург автотранспортом под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 400 срезов альстромерий происхождением Эквадор. По результатам карантинной экспертизы в 400 срезах цветов выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Продукция не допущена к реализации и в соответствии с законодательством РФ подлежит уничтожению», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из складов в уральской столице выявлено почти 12 тонн томатов, завезенных из Узбекистана и Туркменистана, зараженных опасным вирусом. В ходе досмотра и проведения карантинной экспертизы в образцах продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата — карантинный объект, представляющий угрозу для овощных культур.

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В Екатеринбург автотранспортом из Латвии была доставлена партия альстромерий, зараженных карантинным вредителем. Как информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, опасный груз будет уничтожен. «18 мая 2025 года из Латвии в Екатеринбург автотранспортом под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 400 срезов альстромерий происхождением Эквадор. По результатам карантинной экспертизы в 400 срезах цветов выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Продукция не допущена к реализации и в соответствии с законодательством РФ подлежит уничтожению», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из складов в уральской столице выявлено почти 12 тонн томатов, завезенных из Узбекистана и Туркменистана, зараженных опасным вирусом. В ходе досмотра и проведения карантинной экспертизы в образцах продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата — карантинный объект, представляющий угрозу для овощных культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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