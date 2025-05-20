Из Латвии в Екатеринбург прибыл опасный груз. Фото

Россельхознадзор предотвратил ввоз зараженных цветов из Латвии в Екатеринбург

20 мая 2025 в 14:53 Размер текста - 17 +

Груз с цветами прибыл из Латвии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург автотранспортом из Латвии была доставлена партия альстромерий, зараженных карантинным вредителем. Как информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, опасный груз будет уничтожен. «18 мая 2025 года из Латвии в Екатеринбург автотранспортом под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 400 срезов альстромерий происхождением Эквадор. По результатам карантинной экспертизы в 400 срезах цветов выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Продукция не допущена к реализации и в соответствии с законодательством РФ подлежит уничтожению», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из складов в уральской столице выявлено почти 12 тонн томатов, завезенных из Узбекистана и Туркменистана, зараженных опасным вирусом. В ходе досмотра и проведения карантинной экспертизы в образцах продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата — карантинный объект, представляющий угрозу для овощных культур. Фото: сайт Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург автотранспортом из Латвии была доставлена партия альстромерий, зараженных карантинным вредителем. Как информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, опасный груз будет уничтожен. «18 мая 2025 года из Латвии в Екатеринбург автотранспортом под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 400 срезов альстромерий происхождением Эквадор. По результатам карантинной экспертизы в 400 срезах цветов выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Продукция не допущена к реализации и в соответствии с законодательством РФ подлежит уничтожению», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из складов в уральской столице выявлено почти 12 тонн томатов, завезенных из Узбекистана и Туркменистана, зараженных опасным вирусом. В ходе досмотра и проведения карантинной экспертизы в образцах продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата — карантинный объект, представляющий угрозу для овощных культур.