Тонны зараженных помидоров обнаружили в Екатеринбурге

Почти 12 тонн зараженных помидоров из Узбекистана и Туркменистана обнаружили на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщил свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«В результате досмотра и карантинной экспертизы в образцах выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — рассказали в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожат.
Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что обнаружило в Екатеринбурге 20,3 тонны зараженных турецких мандаринов.
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