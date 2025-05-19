Тонны зараженных помидоров обнаружили в Екатеринбурге

Россельхознадзор нашел в Екатеринбурге 12 тонн зараженных помидоров
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Помидоры поступили из Узбекистана и Туркменистана
Помидоры поступили из Узбекистана и Туркменистана Фото:

Почти 12 тонн зараженных помидоров из Узбекистана и Туркменистана обнаружили на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщил свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В результате досмотра и карантинной экспертизы в образцах выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — рассказали в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожат.

Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что обнаружило в Екатеринбурге 20,3 тонны зараженных турецких мандаринов.

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Почти 12 тонн зараженных помидоров из Узбекистана и Туркменистана обнаружили на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщил свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В результате досмотра и карантинной экспертизы в образцах выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — рассказали в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожат. Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что обнаружило в Екатеринбурге 20,3 тонны зараженных турецких мандаринов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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