Cтали известны подробности взрыва McLaren в Подмосковье

За рулем взорвавшегося на трассе в Подмосковье McLaren находился 44-летний гонщик Василий Куденко — участник заездов в классе Unlim 500+ и обладатель первого разряда по автоспорту. По данным telegram-каналов, он вместе с еще одним пассажиром смог самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля.
«Водитель и пассажир сами смогли выбраться из машины <...> По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на трассе в Подмосковье „Макларена“ находился гонщик Василий Куденко», — передает telegram-канал Baza.
По данным источника, мощность спорткара составляла 720 лошадиных сил. Однако теперь после мощного взрыва автомобиль уже не удастся восстановить. На данный момент сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что в Одинцовском районе Московской области на платной трассе 20 мая произошло ДТП с участием желтого спорткара. По данным telegram-каналов, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль на высокой скорости дважды врезался в дорожный отбойник, после чего загорелся и вскоре взорвался.
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