Желтый McLaren взорвался на трассе в Подмосковье. Видео

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Желтый McLaren взорвался на трассе в Подмосковье после столкновения с отбойником (архивное фото)
Желтый McLaren взорвался на трассе в Подмосковье после столкновения с отбойником (архивное фото) Фото:

Желтый спорткар McLaren взорвался на платной трассе в районе Одинцово (Московская область). По данным telegram-каналов, инцидент произошел после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в дорожный отбойник.

«Спорткар на большой скорости влетел в отбойник, загорелся, а спустя некоторое время — рванул», — сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Ранее в Москве произошло ДТП в Лефортовском тоннеле с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. Движение по тоннелю было затруднено. Информация о пострадавших не поступало.

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Желтый спорткар McLaren взорвался на платной трассе в районе Одинцово (Московская область). По данным telegram-каналов, инцидент произошел после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в дорожный отбойник. «Спорткар на большой скорости влетел в отбойник, загорелся, а спустя некоторое время — рванул», — сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Ранее в Москве произошло ДТП в Лефортовском тоннеле с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. Движение по тоннелю было затруднено. Информация о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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