В Екатеринбурге на Ботанической, 26 загорелся двухэтажный дом, пострадали два человека. Информацию об этом URA.RU подтвердили в экстренных службах.
«По прибытию было установлено, что в двухэтажном доме коридорного типа на первом этаже происходит горение. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении принимало участие восемь единиц техники и 28 человек личного состава», — рассказали в МЧС Свердловской области.
Всего спасено 14 человек, до приезда спасателей эвакуировано 20 жильцов. Точная причина пожара устанавливается.
Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга загорелась квартира. Двое человек получили серьезные ожоги и отравились дымом.
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