20 мая 2025

Двухэтажный дом вспыхнул в Екатеринбурге, пострадавших вытаскивали на носилках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина пожара устанавливается
Причина пожара устанавливается Фото:

В Екатеринбурге на Ботанической, 26 загорелся двухэтажный дом, пострадали два человека. Информацию об этом URA.RU подтвердили в экстренных службах.

«По прибытию было установлено, что в двухэтажном доме коридорного типа на первом этаже происходит горение. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении принимало участие восемь единиц техники и 28 человек личного состава», — рассказали в МЧС Свердловской области.

Всего спасено 14 человек, до приезда спасателей эвакуировано 20 жильцов. Точная причина пожара устанавливается.

Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга загорелась квартира. Двое человек получили серьезные ожоги и отравились дымом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Ботанической, 26 загорелся двухэтажный дом, пострадали два человека. Информацию об этом URA.RU подтвердили в экстренных службах. «По прибытию было установлено, что в двухэтажном доме коридорного типа на первом этаже происходит горение. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении принимало участие восемь единиц техники и 28 человек личного состава», — рассказали в МЧС Свердловской области. Всего спасено 14 человек, до приезда спасателей эвакуировано 20 жильцов. Точная причина пожара устанавливается. Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга загорелась квартира. Двое человек получили серьезные ожоги и отравились дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...