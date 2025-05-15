15 мая 2025

Квартира вспыхнула в многоэтажке в Екатеринбурге, пострадали люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре пострадали два человека
В пожаре пострадали два человека Фото:

В Екатеринбурге на Красина, 3 произошел крупный пожар — на втором этаже вспыхнула квартира. Сильное задымление мешало эвакуации, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Двое пострадавших, один с горящей квартиры с ожогами в 23-ю (Центральная городская клиническая больница №23 прим. ред.), второй надышался [дыма]», — рассказал собеседник. Один из пострадавших получил ожоги третьей степени. 

Также было спасено 10 жильцов. Еще 43 человека, в том числе 10 детей, были эвакуированы. В тушении пожара участвовали 43 спасателя и 14 единиц техники. Погибших нет.

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В Екатеринбурге на Красина, 3 произошел крупный пожар — на втором этаже вспыхнула квартира. Сильное задымление мешало эвакуации, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Двое пострадавших, один с горящей квартиры с ожогами в 23-ю (Центральная городская клиническая больница №23 прим. ред.), второй надышался [дыма]», — рассказал собеседник. Один из пострадавших получил ожоги третьей степени.  Также было спасено 10 жильцов. Еще 43 человека, в том числе 10 детей, были эвакуированы. В тушении пожара участвовали 43 спасателя и 14 единиц техники. Погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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