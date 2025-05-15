В Екатеринбурге на Красина, 3 произошел крупный пожар — на втором этаже вспыхнула квартира. Сильное задымление мешало эвакуации, пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Двое пострадавших, один с горящей квартиры с ожогами в 23-ю (Центральная городская клиническая больница №23 прим. ред.), второй надышался [дыма]», — рассказал собеседник. Один из пострадавших получил ожоги третьей степени.
Также было спасено 10 жильцов. Еще 43 человека, в том числе 10 детей, были эвакуированы. В тушении пожара участвовали 43 спасателя и 14 единиц техники. Погибших нет.
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