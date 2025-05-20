20 мая 2025

Сын бывшего замглавы полиции Нижнего Тагила получил приговор

Экс-полицейского наказали за работу с похоронной мафией в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Свинохов сумел избежать тюрьмы
Роман Свинохов сумел избежать тюрьмы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) экс-полицейский Роман Свинохов — сын бывшего замначальника местного МВД Оксаны Свиноховой — получил приговор по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему штраф в размере 170 тысячи рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, с августа 2021 по июль 2024 года Свинохов передал похоронщику информацию об адресах погибших граждан. Всего бывший силовик заработал 136 тысяч рублей. Часть эпизодов отпало из-за истечения сроков давности.

О его задержании стало известно 22 февраля. Оперативники службы безопасности ГУ МВД задержали Свинохова на рабочем месте. Источник агентства говорил, что уголовное преследование экс-силовика может быть результатом разгоревшейся войны между городскими похоронщиками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) экс-полицейский Роман Свинохов — сын бывшего замначальника местного МВД Оксаны Свиноховой — получил приговор по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Мужчина признан виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему штраф в размере 170 тысячи рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — сказали в ведомстве. По версии следствия, с августа 2021 по июль 2024 года Свинохов передал похоронщику информацию об адресах погибших граждан. Всего бывший силовик заработал 136 тысяч рублей. Часть эпизодов отпало из-за истечения сроков давности. О его задержании стало известно 22 февраля. Оперативники службы безопасности ГУ МВД задержали Свинохова на рабочем месте. Источник агентства говорил, что уголовное преследование экс-силовика может быть результатом разгоревшейся войны между городскими похоронщиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...