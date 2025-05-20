Сын бывшего замглавы полиции Нижнего Тагила получил приговор

Экс-полицейского наказали за работу с похоронной мафией в Нижнем Тагиле

21 мая 2025 в 10:34 Размер текста - 17 +

Роман Свинохов сумел избежать тюрьмы Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры области В Нижнем Тагиле (Свердловская область) экс-полицейский Роман Свинохов — сын бывшего замначальника местного МВД Оксаны Свиноховой — получил приговор по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Мужчина признан виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему штраф в размере 170 тысячи рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — сказали в ведомстве. По версии следствия, с августа 2021 по июль 2024 года Свинохов передал похоронщику информацию об адресах погибших граждан. Всего бывший силовик заработал 136 тысяч рублей. Часть эпизодов отпало из-за истечения сроков давности. О его задержании стало известно 22 февраля. Оперативники службы безопасности ГУ МВД задержали Свинохова на рабочем месте. Источник агентства говорил, что уголовное преследование экс-силовика может быть результатом разгоревшейся войны между городскими похоронщиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) экс-полицейский Роман Свинохов — сын бывшего замначальника местного МВД Оксаны Свиноховой — получил приговор по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Мужчина признан виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему штраф в размере 170 тысячи рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — сказали в ведомстве. По версии следствия, с августа 2021 по июль 2024 года Свинохов передал похоронщику информацию об адресах погибших граждан. Всего бывший силовик заработал 136 тысяч рублей. Часть эпизодов отпало из-за истечения сроков давности. О его задержании стало известно 22 февраля. Оперативники службы безопасности ГУ МВД задержали Свинохова на рабочем месте. Источник агентства говорил, что уголовное преследование экс-силовика может быть результатом разгоревшейся войны между городскими похоронщиками.