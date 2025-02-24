В Нижнем Тагиле задержали сына бывшего замначальника полиции

25 февраля 2025 в 08:32 Размер текста - 17 +

Полицейского задержали прямо на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе силовой операции в УМВД Нижнего Тагила 18 февраля задержали сына бывшего замначальника городской полиции Оксаны Свиноховой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По предварительным данным, поймали старшего дежурного смены по фамилии Свинохов. Его подозревают в сливе оперативной информации сотрудникам похоронной службы. При задержании Свинохов отказался от прохождения медосвидетельствования. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — передал собеседник. По его словам, Оксана Свинохова якобы пыталась вызволить сына. «Она прорывалась прямо в здание на Ломоносова, где находится ФСБ. Но не вышло», — добавил он. В этот же день, как утверждает источник, якобы был задержан директор похоронного агентства «Успение» Александр Егорычев. Собеседник URA.RU предполагает, что он мог дать показания на полицейского. Сам Егорычев заявил: «Я бы не назвал это задержанием. Меня попросили проехать в отдел для выяснения обстоятельств. Задержали какого-то полицейского, который скидывал информацию ритуальным агентствам. Во время беседы [с силовиками] я пояснил, что мне по этому поводу ничего не известно. Моя организация подобной информацией не пользуется». Александр Егорычев находится на свободе Фото: страница Егорычева в соцсети «ВКонтакте» Он добавил, что предложил полицейским устроить ложный вызов, чтобы понять, какие фирмы незаконно получают информацию о погибших. «Когда нас вызывают на адреса, как правило, на месте уже по четыре-пять агентов [других похоронных агентств]. Спрашиваешь, откуда они берут информацию. И те скромно отводят глаза или что-то несуразное говорят», — сказал Егорычев. По его словам, в отношении него нет уголовного дела. Получить комментарий от Свиноховой не удалось. Она ответила на звонок, но молчала в трубку, а затем сбросила. На сообщение в мессенджере также не ответила. В 2023-м Свинохова стала директором тагильской школы №69. Согласно одним данным, задержание проводила ФСБ, по другим — сотрудники управления службы безопасности регионального ГУ МВД. Комментируя ситуацию ранее, глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых сведения о задержании не опроверг. Но уточнил, что, если они подтвердятся, то полицейского ждет увольнение по отрицательным мотивам и уголовное преследование. «Руководителей ждет дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей», — говорил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе силовой операции в УМВД Нижнего Тагила 18 февраля задержали сына бывшего замначальника городской полиции Оксаны Свиноховой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По предварительным данным, поймали старшего дежурного смены по фамилии Свинохов. Его подозревают в сливе оперативной информации сотрудникам похоронной службы. При задержании Свинохов отказался от прохождения медосвидетельствования. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — передал собеседник. По его словам, Оксана Свинохова якобы пыталась вызволить сына. «Она прорывалась прямо в здание на Ломоносова, где находится ФСБ. Но не вышло», — добавил он. В этот же день, как утверждает источник, якобы был задержан директор похоронного агентства «Успение» Александр Егорычев. Собеседник URA.RU предполагает, что он мог дать показания на полицейского. Сам Егорычев заявил: «Я бы не назвал это задержанием. Меня попросили проехать в отдел для выяснения обстоятельств. Задержали какого-то полицейского, который скидывал информацию ритуальным агентствам. Во время беседы [с силовиками] я пояснил, что мне по этому поводу ничего не известно. Моя организация подобной информацией не пользуется». Он добавил, что предложил полицейским устроить ложный вызов, чтобы понять, какие фирмы незаконно получают информацию о погибших. «Когда нас вызывают на адреса, как правило, на месте уже по четыре-пять агентов [других похоронных агентств]. Спрашиваешь, откуда они берут информацию. И те скромно отводят глаза или что-то несуразное говорят», — сказал Егорычев. По его словам, в отношении него нет уголовного дела. Получить комментарий от Свиноховой не удалось. Она ответила на звонок, но молчала в трубку, а затем сбросила. На сообщение в мессенджере также не ответила. В 2023-м Свинохова стала директором тагильской школы №69. Согласно одним данным, задержание проводила ФСБ, по другим — сотрудники управления службы безопасности регионального ГУ МВД. Комментируя ситуацию ранее, глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых сведения о задержании не опроверг. Но уточнил, что, если они подтвердятся, то полицейского ждет увольнение по отрицательным мотивам и уголовное преследование. «Руководителей ждет дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей», — говорил он.