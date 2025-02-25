Война похоронщиков привела к задержанию сына экс-замглавы полиции Нижнего Тагила

26 февраля 2025 в 08:28 Размер текста - 17 +

После задержания полицейского отпустили домой Фото: Илья Московец © URA.RU Задержание сына бывшего замначальника полиции Нижнего Тагила Оксаны Свиноховой — результат начавшейся войны между городскими ритуальными агентствами. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к похоронной сфере. «В городе идет борьба между несколькими фирмами, каждая хочет улучшить свои позиции на рынке. Старшего дежурного смены Свинохова (подозреваемого в сливе данных о покойниках — прим. ред.) задержали после наводки одного из противоборствующих агентств», — поделился собеседник URA.RU. По его словам, одним из участников передела бизнеса якобы является агентство «Успение». Его владелец Александр Егорычев, которого 18 февраля (в день задержания силовика) доставляли в отдел полиции для дачи показаний, заявил, что «ни с кем не воюет». Источник URA.RU утверждает, что на «Успение» «очень сильно давят конкуренты». Новость по теме В Нижнем Тагиле задержали сына бывшего замначальника полиции Сам Егорычев прокомментировал это так: «Есть информация, что одна из ритуальных организаций Екатеринбурга, активно расширяясь, пытается заходить в несколько свердловских городов. Она принуждает других идти у них на поводу. А „Успение“ — единственная в РФ организация, которая предоставляет пакет услуг, позволяющий бесплатно похоронить человека. Понятно, что это не по душе другим компаниям, тем более тем, кто пытается зайти в Тагил. Они используют различные методы давления, угрожают. Подобный инцидент — первый в нашей практике». Он считает, что полицейские приглашали его на беседу по наводке конкурентов. «Решили ударить по нашей службе, которая не имеет отношения к [скупке данных у силовиков]. Наша позиция: горожане должны иметь лучшее — за минимальные деньги. Мы просто делаем свое дело, нам некогда заниматься борьбой с кем-то», — заключил Егорычев. Новость по теме Столкновение похоронной мафии под Екатеринбургом закончилось пожаром. Фото, видео Также активность в переделе похоронного рынка якобы проявляют некие москвичи, которые «тратят деньги на рекламу», сказал один из собеседников. Еще одним игроком он назвал агентство «Вечная память». Его директор Вячеслав Олудин опроверг сведения: «Никто ни с кем не ругается. Это слухи, либо наговор. На нас никто не давит, мы тоже. Мы же в правовом государстве живем, налоги платим». «Все идет к тому, что скоро в городе поднимут цены на проведение похорон. Сейчас это порядка 50-60 тысяч рублей. Но повышение определенно будет, к этому приведет эта борьба. И это может сказаться на муниципальной похоронной службе. МУП и сейчас-то не особо популярен в Тагиле», — считает источник URA.RU. О силовой операции в нижнетагильском управлении МВД стало известно 22 февраля. По данным агентства, ее провели сотрудники управления службы безопасности регионального ГУ МВД. Свинохова подозревают в коррупции. Якобы за деньги он передавал данные об умерших ритуальным конторам. Сейчас Свинохов находится под подпиской о невыезде. В свердловском ГУ МВД говорили, если эти сведения подтвердятся, полицейского ждет увольнение и уголовное преследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание сына бывшего замначальника полиции Нижнего Тагила Оксаны Свиноховой — результат начавшейся войны между городскими ритуальными агентствами. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к похоронной сфере. «В городе идет борьба между несколькими фирмами, каждая хочет улучшить свои позиции на рынке. Старшего дежурного смены Свинохова (подозреваемого в сливе данных о покойниках — прим. ред.) задержали после наводки одного из противоборствующих агентств», — поделился собеседник URA.RU. По его словам, одним из участников передела бизнеса якобы является агентство «Успение». Его владелец Александр Егорычев, которого 18 февраля (в день задержания силовика) доставляли в отдел полиции для дачи показаний, заявил, что «ни с кем не воюет». Источник URA.RU утверждает, что на «Успение» «очень сильно давят конкуренты». Сам Егорычев прокомментировал это так: «Есть информация, что одна из ритуальных организаций Екатеринбурга, активно расширяясь, пытается заходить в несколько свердловских городов. Она принуждает других идти у них на поводу. А „Успение“ — единственная в РФ организация, которая предоставляет пакет услуг, позволяющий бесплатно похоронить человека. Понятно, что это не по душе другим компаниям, тем более тем, кто пытается зайти в Тагил. Они используют различные методы давления, угрожают. Подобный инцидент — первый в нашей практике». Он считает, что полицейские приглашали его на беседу по наводке конкурентов. «Решили ударить по нашей службе, которая не имеет отношения к [скупке данных у силовиков]. Наша позиция: горожане должны иметь лучшее — за минимальные деньги. Мы просто делаем свое дело, нам некогда заниматься борьбой с кем-то», — заключил Егорычев. Также активность в переделе похоронного рынка якобы проявляют некие москвичи, которые «тратят деньги на рекламу», сказал один из собеседников. Еще одним игроком он назвал агентство «Вечная память». Его директор Вячеслав Олудин опроверг сведения: «Никто ни с кем не ругается. Это слухи, либо наговор. На нас никто не давит, мы тоже. Мы же в правовом государстве живем, налоги платим». «Все идет к тому, что скоро в городе поднимут цены на проведение похорон. Сейчас это порядка 50-60 тысяч рублей. Но повышение определенно будет, к этому приведет эта борьба. И это может сказаться на муниципальной похоронной службе. МУП и сейчас-то не особо популярен в Тагиле», — считает источник URA.RU. О силовой операции в нижнетагильском управлении МВД стало известно 22 февраля. По данным агентства, ее провели сотрудники управления службы безопасности регионального ГУ МВД. Свинохова подозревают в коррупции. Якобы за деньги он передавал данные об умерших ритуальным конторам. Сейчас Свинохов находится под подпиской о невыезде. В свердловском ГУ МВД говорили, если эти сведения подтвердятся, полицейского ждет увольнение и уголовное преследование.