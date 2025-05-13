Сына экс-замглавы полиции Нижнего Тагила обвиняют в 40 преступлениях

В уголовном деле бывшего оперативного дежурного полиции Нижнего Тагила Романа Свинохова — сына замглавы управления местного МВД Оксаны Свиноховой — 40 эпизодов. Его обвиняют в получении взяток от ритуального агента, сказали URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Оно направлено в суд», — отметили в надзорном ведомстве.
Свинохову вменяют ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. По версии следствия, с августа 2021 по июль 2024 года он передал похоронщику информацию об адресах погибших граждан. Всего Свинохов заработал 136 тысяч рублей. В отношении ритуального агента ведется проверка.
О задержании Свинохова стало известно 22 февраля. Оперативники службы безопасности ГУ МВД задержали его на рабочем месте. После этого стало известно, что на опрос вызывался глава ритуального агентства «Успение» Александр Егорычев. Позже его отпустили.
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