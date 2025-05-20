20 мая 2025

В ХМАО при столкновении грузовика и минивэна пострадало пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на федеральной трассе пострадало пять человек (архивное фото)
В аварии на федеральной трассе пострадало пять человек (архивное фото) Фото:

В Югре на федеральной трассе в Нефтеюганском районе столкнулись минивэн Volkswagen и грузовик. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция.

«В Нефтеюганском районе произошло ДТП с минивэном и грузовым автомобилем. В результате автоаварии пять пассажиров Volkswagen получили травмы», — сообщили в ГАИ.

По данным ведомства, авария случилась при движении минивэна по обочине. 60-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем «Урал», за рулем которого находился 58-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства и причины аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Суруга погибли в аварии. Водитель и его пассажир разбились на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр. 

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В Югре на федеральной трассе в Нефтеюганском районе столкнулись минивэн Volkswagen и грузовик. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция. «В Нефтеюганском районе произошло ДТП с минивэном и грузовым автомобилем. В результате автоаварии пять пассажиров Volkswagen получили травмы», — сообщили в ГАИ. По данным ведомства, авария случилась при движении минивэна по обочине. 60-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем «Урал», за рулем которого находился 58-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства и причины аварии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Суруга погибли в аварии. Водитель и его пассажир разбились на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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