В ХМАО при столкновении грузовика и минивэна пострадало пять человек

В Югре на федеральной трассе в Нефтеюганском районе столкнулись минивэн Volkswagen и грузовик. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция.
«В Нефтеюганском районе произошло ДТП с минивэном и грузовым автомобилем. В результате автоаварии пять пассажиров Volkswagen получили травмы», — сообщили в ГАИ.
По данным ведомства, авария случилась при движении минивэна по обочине. 60-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем «Урал», за рулем которого находился 58-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства и причины аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Суруга погибли в аварии. Водитель и его пассажир разбились на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр.
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