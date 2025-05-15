На тюменской трассе насмерть разбились жители Сургута

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Водитель и пассажир погибли на месте
Водитель и пассажир погибли на месте Фото:

Водитель и его пассажир погибли в аварии на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости движения. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель 1982 года рождения и пассажир 1986 года рождения, оба жители города Сургута», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Машина съехала в кювет, после чего опрокинулась. 

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция региона обратилась ко всем автомобилистам с рекомендацией быть особенно внимательными за рулем, не превышать скорость и обязательно делать остановки для отдыха при движении на дальние расстояния, чтобы избежать подобных трагедий.

Авария произошла 15 мая
Авария произошла 15 мая
Фото:

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Водитель и его пассажир погибли в аварии на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости движения.  «В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель 1982 года рождения и пассажир 1986 года рождения, оба жители города Сургута», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Машина съехала в кювет, после чего опрокинулась.  В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция региона обратилась ко всем автомобилистам с рекомендацией быть особенно внимательными за рулем, не превышать скорость и обязательно делать остановки для отдыха при движении на дальние расстояния, чтобы избежать подобных трагедий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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