На тюменской трассе насмерть разбились жители Сургута

Водитель и его пассажир погибли в аварии на 107-м километре автодороги Тобольск — Красный Яр в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости движения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель 1982 года рождения и пассажир 1986 года рождения, оба жители города Сургута», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Машина съехала в кювет, после чего опрокинулась.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция региона обратилась ко всем автомобилистам с рекомендацией быть особенно внимательными за рулем, не превышать скорость и обязательно делать остановки для отдыха при движении на дальние расстояния, чтобы избежать подобных трагедий.
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