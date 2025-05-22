Уничтожение дрона ВСУ, летевшего на Москву, попало на видео

Очевидцы зафиксировали момент уничтожения одного из дронов, летевших в сторону Москвы. Видео инцидента опубликовал Life.ru.
«На видео попал момент ликвидации одного из украинских беспилотников в Московской области», — пишет Life.ru. Видео демонстрирует момент перехвата и уничтожения одного из украинских беспилотников.
В Московской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации, предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, за утро 22 мая российские военные сбили уже пять беспилотников, направлявшихся на столицу и ее окрестности. Система ПВО продолжает работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.
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