Екатеринбуржец Максим В. отказывается принимать квартиру в новом ЖК по улице Ботаническая, 22 (Кировский район), так как застройщик не устраняет недочеты, допущенные при строительстве. Мужчина обратился к прокурору области Борису Крылову, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Об этом Максим рассказал URA.RU.
«Учитывая изложенное, <...> ваше обращение направлено в департамент государственного жилищного строительства Свердловской области. Прокуратурой области установлен контроль за ходом и результатами рассмотрения обращения», — ответили Максиму в прокуратуре.
Ранее в Госжилстройнадзоре проблему Максима решить не смогли. В январе 2025-го он также попытался выполнить приемку квартиры, однако ее результаты показали, что застройщик не устранил нарушения, найденные в июне 2024-го — еще до ввода дома в эксплуатацию. Согласно акту рейдового осмотра, имеющемуся в распоряжении агентства, в прихожей новостройки отклоняются стены, смежные с санузлом. В ванной не выполнена гидроизоляция пола, сколота плитка, оголена арматура. Эксперты установили, что окна квартиры продуваются, а также отсутствует разводка электричества.
«Департамент ГЖИСН СО вопреки моим обращениям подписал заключение о соответствии МКД Ботаническая, 22. После очередного обращения в департамент застройщик пригласил на осмотр ранее выявленных нарушений в марте 2025 года. Нарушения не устранены в полном объеме и требуют предоставления технического заключения о соответствии данных работ проектным решениям. Застройщик и департамент не предоставляют проектную документацию в ответ на мои запросы», — посетовал мужчина.
Директор ООО «Специализированный застройщик „Горжилстрой“» Александр Мацук заявил корреспонденту URA.RU, что компания выполнила обязательства перед дольщиком в соответствии с условиями договора долевого участия (ДДУ). «Принятые замечания устранены, требования дольщика, не соответствующие условиям ДДУ будут предметом рассмотрения в Кировском районном суде. Дольщик, не подписывая АКТ приема передачи объекта долевого участия, злоупотребляет своим правом, требуя, чтобы ему выполнили объем отделочных работ, который не предусмотрен ДДУ, а также просил о встречах в нерабочее время и часы», — пояснил Мацук.
Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но произошло это только в конце 2024 года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. Объект ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!