Екатеринбуржцы смогут заехать в новостройку после публикации URA.RU

Жилой 21-этажный дом на улице Ботаническая, 22 в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU. Такое решение, копия которого есть в распоряжении агентства, вынес департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.
«Односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Ботаническая, 22 введен в эксплуатацию администрацией города Екатеринбурга», — говорится в документе. Разрешение было выдано 13 декабря.
Все работы на объекте должны были завершиться до 24 сентября. Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но сделали это только в конце этого года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. В начале декабря там было выкуплено 73% квартир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!