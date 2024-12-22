Екатеринбуржцы смогут заехать в новостройку после публикации URA.RU

В Екатеринбурге после срыва сроков ввели в эксплуатацию дом на Ботанической

23 декабря 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 13 декабря (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жилой 21-этажный дом на улице Ботаническая, 22 в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU. Такое решение, копия которого есть в распоряжении агентства, вынес департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. «Односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Ботаническая, 22 введен в эксплуатацию администрацией города Екатеринбурга», — говорится в документе. Разрешение было выдано 13 декабря. Все работы на объекте должны были завершиться до 24 сентября. Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но сделали это только в конце этого года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. В начале декабря там было выкуплено 73% квартир. Дом достроили в третьем квартале 2024-го (так дом выглядел в октябре текущего года) сайт «Дом.РФ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жилой 21-этажный дом на улице Ботаническая, 22 в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU. Такое решение, копия которого есть в распоряжении агентства, вынес департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. «Односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Ботаническая, 22 введен в эксплуатацию администрацией города Екатеринбурга», — говорится в документе. Разрешение было выдано 13 декабря. Все работы на объекте должны были завершиться до 24 сентября. Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но сделали это только в конце этого года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. В начале декабря там было выкуплено 73% квартир.