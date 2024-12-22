22 декабря 2024

Екатеринбуржцы смогут заехать в новостройку после публикации URA.RU

В Екатеринбурге после срыва сроков ввели в эксплуатацию дом на Ботанической
© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 13 декабря (архивное фото) Фото:

Жилой 21-этажный дом на улице Ботаническая, 22 в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU. Такое решение, копия которого есть в распоряжении агентства, вынес департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

«Односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Ботаническая, 22 введен в эксплуатацию администрацией города Екатеринбурга», — говорится в документе. Разрешение было выдано 13 декабря.

Все работы на объекте должны были завершиться до 24 сентября. Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но сделали это только в конце этого года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. В начале декабря там было выкуплено 73% квартир.

Дом достроили в третьем квартале 2024-го (так дом выглядел в октябре текущего года)
Дом достроили в третьем квартале 2024-го (так дом выглядел в октябре текущего года)

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Жилой 21-этажный дом на улице Ботаническая, 22 в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию после публикации URA.RU. Такое решение, копия которого есть в распоряжении агентства, вынес департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. «Односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Ботаническая, 22 введен в эксплуатацию администрацией города Екатеринбурга», — говорится в документе. Разрешение было выдано 13 декабря. Все работы на объекте должны были завершиться до 24 сентября. Стройка должна была закончиться еще в 2023-м, но сделали это только в конце этого года. Согласно данным «Дом.РФ», в доме комфорт-класса 119 квартир. В начале декабря там было выкуплено 73% квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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