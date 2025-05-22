В РФ отреагировали на планы ЕС создать антироссийский трибунал

Венедиктов: создание трибунала против РФ — это путь отнять деньги у европейцев
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Венедиктов отметил, что создание так называемого «трибунала» против РФ со стороны ЕС - очередная попытка Европы отнять деньги у населения
Венедиктов отметил, что создание так называемого «трибунала» против РФ со стороны ЕС - очередная попытка Европы отнять деньги у населения Фото:

Планы Евросоюза по созданию специального трибунала против России являются очередным способом изъятия средств у европейского населения. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о [его] создании <...> европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства. По факту же, данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости. 

По словам замсекретаря Совбеза РФ, предполагается, что новый орган будет работать совместно с Международным уголовным судом, который, как отметил Венедиктов, давно доказал свою бесполезность. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не станет реагировать на возможные попытки Европы создать подобный трибунал. Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали инициативу о создании специального трибунала под эгидой Совета Европы для рассмотрения обвинений против российского руководства, а Еврокомиссия заявляла о подготовке правовой базы для такого органа.

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Планы Евросоюза по созданию специального трибунала против России являются очередным способом изъятия средств у европейского населения. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. «Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о [его] создании <...> европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства. По факту же, данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости.  По словам замсекретаря Совбеза РФ, предполагается, что новый орган будет работать совместно с Международным уголовным судом, который, как отметил Венедиктов, давно доказал свою бесполезность. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не станет реагировать на возможные попытки Европы создать подобный трибунал. Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали инициативу о создании специального трибунала под эгидой Совета Европы для рассмотрения обвинений против российского руководства, а Еврокомиссия заявляла о подготовке правовой базы для такого органа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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