23 мая 2025

В Нефтеюганске школьники провели последний звонок при блэкауте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время мероприятия в школе №28 отключилось электричество
Во время мероприятия в школе №28 отключилось электричество Фото:
Последний звонок в школе №28
Последний звонок в школе №28
Фото:

В школе №28 Нефтеюганска последний звонок прошел при включенных фонариках на сотовых телефонов. Во время мероприятия в учебном заведении произошло отключение электричества, о чем URA.RU рассказал один из очевидцев события.

«Во время мероприятия неожиданно в школе погас свет. В актовом зале повис полумрак. Руководство учебного заведения зачем-то дало команду открыть входные двери нараспашку. Хотя вряд ли это оправдано с точки зрения безопасности. Да и эффекта особого не дало. Выпускников попросили включить фонарики на мобильных телефонах. В таком формате последний звонок и прошел. В этой школе, в отличие от многих других, резервного источника энергоснабжения нет», — прокомментировал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору департамента образования Нефтеюганска Дмитрию Бородину. Ответ ожидается.

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В школе №28 Нефтеюганска последний звонок прошел при включенных фонариках на сотовых телефонов. Во время мероприятия в учебном заведении произошло отключение электричества, о чем URA.RU рассказал один из очевидцев события. «Во время мероприятия неожиданно в школе погас свет. В актовом зале повис полумрак. Руководство учебного заведения зачем-то дало команду открыть входные двери нараспашку. Хотя вряд ли это оправдано с точки зрения безопасности. Да и эффекта особого не дало. Выпускников попросили включить фонарики на мобильных телефонах. В таком формате последний звонок и прошел. В этой школе, в отличие от многих других, резервного источника энергоснабжения нет», — прокомментировал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору департамента образования Нефтеюганска Дмитрию Бородину. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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