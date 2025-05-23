В Нефтеюганске школьники провели последний звонок при блэкауте

В школе №28 Нефтеюганска последний звонок прошел при включенных фонариках на сотовых телефонов. Во время мероприятия в учебном заведении произошло отключение электричества, о чем URA.RU рассказал один из очевидцев события.
«Во время мероприятия неожиданно в школе погас свет. В актовом зале повис полумрак. Руководство учебного заведения зачем-то дало команду открыть входные двери нараспашку. Хотя вряд ли это оправдано с точки зрения безопасности. Да и эффекта особого не дало. Выпускников попросили включить фонарики на мобильных телефонах. В таком формате последний звонок и прошел. В этой школе, в отличие от многих других, резервного источника энергоснабжения нет», — прокомментировал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору департамента образования Нефтеюганска Дмитрию Бородину. Ответ ожидается.
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