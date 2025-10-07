В ХМАО набирает популярность услуга «друг на час»

В крупнейших городах Югры все чаще предлагают услуги «друга» или «собеседника» на час. Сколько стоит разговор по душам с незнакомцем и почему одиночество становится одной из главных проблем жителей округа — выяснило URA.RU.
«Поговорю по душам, дам совет, если нужно. Могу сделать расклад на картах или посмотреть матрицу. Если некому излить душу — я в деле», — говорится в одном из объявлений на сайте бесплатных сервисов.
Автор объявления Марина из Сургута берет за час общения от 500 рублей. По ее словам, спрос на услугу стабильно растет. «Всё больше людей обращаются, чтобы найти поддержку или просто приятное общение. Летом обычно затишье, а в другие сезоны клиенты есть всегда», — рассказала девушка агентству.
Возраст клиентов — от 16 до 37 лет. Молодые чаще жалуются на буллинг, семейные — на проблемы в отношениях, специалисты — на выгорание. Марина подчеркивает, что не дает советов и не вмешивается, просто слушает, а иногда делает «расклад», чтобы помочь человеку найти опору.
Как выяснило URA.RU, большинство «друзей на час» в Югре не имеют психологического образования, но уверяют, что умеют слушать и сохранять конфиденциальность. Стоимость спокойного разговора — от 500 до 1500 рублей за час. Личные встречи, как правило, исключены — общение проходит онлайн. «Иногда человек просто несколько часов может говорить, я слушаю. Очевидно, что многие из нас, несмотря на имеющееся окружение, катастрофически одиноки», — отметил один из собеседников агентства.
