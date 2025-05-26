Под угрозой Microsoft и Zoom: Путин призвал «душить» некоторые иностранные компании в России

Путин призвал давить на иностранные компании, которые не до конца ушли из РФ
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Путин заявил, что иностранные компании необходимо душить в ответ на их действия
Путин заявил, что иностранные компании необходимо душить в ответ на их действия Фото:

В России необходимо ужесточить меры в отношении иностранных компаний, которые официально объявили об уходе с российского рынка, но продолжают на нем работать и получать прибыль. Об этом заявил президент России Владимир Путин высказался на встрече с представителями предпринимательских кругов.

«Надо их душить. Согласен полностью <...> Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал Владимир Путин в ответ на предложение активнее давить на западные компании, которые не до конца покинули РФ, в частности на такие сервисы, как Microsoft и Zoom. Президент уточнил, что это должно стать ответной мерой на действия зарубежных компаний, которые, по его словам, «душат» российский рынок. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

Ранее на этой встрече Путин обратил внимание экономического сектора РФ на некачественные товары, которые могут ввозиться в страну через иностранные маркетплейсы. Также глава государства призвал российский бизнес «долбить» зарубежные рынки.

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В России необходимо ужесточить меры в отношении иностранных компаний, которые официально объявили об уходе с российского рынка, но продолжают на нем работать и получать прибыль. Об этом заявил президент России Владимир Путин высказался на встрече с представителями предпринимательских кругов. «Надо их душить. Согласен полностью <...> Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал Владимир Путин в ответ на предложение активнее давить на западные компании, которые не до конца покинули РФ, в частности на такие сервисы, как Microsoft и Zoom. Президент уточнил, что это должно стать ответной мерой на действия зарубежных компаний, которые, по его словам, «душат» российский рынок. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Ранее на этой встрече Путин обратил внимание экономического сектора РФ на некачественные товары, которые могут ввозиться в страну через иностранные маркетплейсы. Также глава государства призвал российский бизнес «долбить» зарубежные рынки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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