Пермские власти рассказали, что будут делать с полученными зданиями усадьбы Мешкова

Пермский краеведческий музей получит в распоряжение новые здания усадьбы пароходчика Мешкова. Их недавно передало в собственность пермского края Камское речное пароходство.
«После реставрации и приспособления к современному использованию строения можно будет использовать для нужд краеведческого музея. Например, „Флигель“ подойдет для размещения административных помещений музея, хранения необходимой документации. Кроме того, строения усадьбы можно использовать и для размещения крупных музейных объектов», — сообщили URA.RU в региональном министерстве культуры.
Пермский краеведческий музей находится в основном здании усадьбы Мешкова — старинном особняке, принадлежавшем ранее меценату и предпринимателю. 21 мая, как рассказывало URA.RU, Камское речное пароходство передало краевым властям еще четыре здания усадьбы: Флигель, Каретный сарай, Службы и Лавку. Теперь их предстоит отреставрировать и приспособить под нужды музея.
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