Пермские власти рассказали, что будут делать с полученными зданиями усадьбы Мешкова

Старинные здания усадьбы Мешкова в Перми перейдут краеведческому музею
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей уже занимает главный особняк Мешкова
Музей уже занимает главный особняк Мешкова Фото:

Пермский краеведческий музей получит в распоряжение новые здания усадьбы пароходчика Мешкова. Их недавно передало в собственность пермского края Камское речное пароходство.

«После реставрации и приспособления к современному использованию строения можно будет использовать для нужд краеведческого музея. Например, „Флигель“ подойдет для размещения административных помещений музея, хранения необходимой документации. Кроме того, строения усадьбы можно использовать и для размещения крупных музейных объектов», — сообщили URA.RU в региональном министерстве культуры.

Пермский краеведческий музей находится в основном здании усадьбы Мешкова — старинном особняке, принадлежавшем ранее меценату и предпринимателю. 21 мая, как рассказывало URA.RU, Камское речное пароходство передало краевым властям еще четыре здания усадьбы: Флигель, Каретный сарай, Службы и Лавку. Теперь их предстоит отреставрировать и приспособить под нужды музея. 

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Пермский краеведческий музей получит в распоряжение новые здания усадьбы пароходчика Мешкова. Их недавно передало в собственность пермского края Камское речное пароходство. «После реставрации и приспособления к современному использованию строения можно будет использовать для нужд краеведческого музея. Например, „Флигель“ подойдет для размещения административных помещений музея, хранения необходимой документации. Кроме того, строения усадьбы можно использовать и для размещения крупных музейных объектов», — сообщили URA.RU в региональном министерстве культуры. Пермский краеведческий музей находится в основном здании усадьбы Мешкова — старинном особняке, принадлежавшем ранее меценату и предпринимателю. 21 мая, как рассказывало URA.RU, Камское речное пароходство передало краевым властям еще четыре здания усадьбы: Флигель, Каретный сарай, Службы и Лавку. Теперь их предстоит отреставрировать и приспособить под нужды музея. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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