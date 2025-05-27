В городе Миассе Челябинской области завершилось строительство нового спортивного центра «Вертикаль», который в будущем сделает город одним из федеральных центров скалолазания. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«В Миассе завершили строительство современного спортивного центра „Вертикаль“. Уверен, что „Вертикаль“ сделает Миасс одним из федеральных центров скалолазания», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Спортивный центр важен для района Машгородка, где станет частью спортивного кластера на стадионе «Заря». Здесь есть все необходимое для проведения соревнований любого уровня сложности.
Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, что для превращения Миасса в федеральный центр скалолазания необходима комплексная программа развития этого вида спорта. Новый центр «Вертикаль» построен на базе стадиона «Заря» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» и оснащен всем необходимым для тренировок и соревнований разного уровня. Открытие центра станет следующим шагом к реализации планов по развитию скалолазания в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!