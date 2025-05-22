22 мая 2025

Текслер поручил сделать Миасс федеральным центром развития скалолазания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер посетил новый центр скалолазания в Миассе
Текслер посетил новый центр скалолазания в Миассе Фото:

Миасс должен стать федеральным центром развития скалолазания, и для этого нужно разработать программу развития этого вида спорта в регионе. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

«Нужна комплексная программа развития скалолазания. Чтобы в дальнейшем Миасс стал федеральным центром по развитию этого вида спорта», — заявил Текслер во время осмотра нового центра скалолазания в Миассе. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр скалолазания» построен на базе стадиона «Заря». Он создан в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В современном комплексе могут заниматься профессиональные спортсмены и любители активного отдыха. 

Построенное около существующего уличного скалодрома здание включает в себя просторные спортивные залы различной высоты и конфигурации для различных видов скалолазания и боулдеринга. Комплекс оборудован дополнительными помещениями, раздевалками, душевыми. Центр откроется после окончательного укомплектования необходимым спортивным оборудование. 

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Миасс должен стать федеральным центром развития скалолазания, и для этого нужно разработать программу развития этого вида спорта в регионе. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.  «Нужна комплексная программа развития скалолазания. Чтобы в дальнейшем Миасс стал федеральным центром по развитию этого вида спорта», — заявил Текслер во время осмотра нового центра скалолазания в Миассе. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.  Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр скалолазания» построен на базе стадиона «Заря». Он создан в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В современном комплексе могут заниматься профессиональные спортсмены и любители активного отдыха.  Построенное около существующего уличного скалодрома здание включает в себя просторные спортивные залы различной высоты и конфигурации для различных видов скалолазания и боулдеринга. Комплекс оборудован дополнительными помещениями, раздевалками, душевыми. Центр откроется после окончательного укомплектования необходимым спортивным оборудование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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