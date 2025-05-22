Миасс должен стать федеральным центром развития скалолазания, и для этого нужно разработать программу развития этого вида спорта в регионе. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Нужна комплексная программа развития скалолазания. Чтобы в дальнейшем Миасс стал федеральным центром по развитию этого вида спорта», — заявил Текслер во время осмотра нового центра скалолазания в Миассе. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр скалолазания» построен на базе стадиона «Заря». Он создан в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В современном комплексе могут заниматься профессиональные спортсмены и любители активного отдыха.
Построенное около существующего уличного скалодрома здание включает в себя просторные спортивные залы различной высоты и конфигурации для различных видов скалолазания и боулдеринга. Комплекс оборудован дополнительными помещениями, раздевалками, душевыми. Центр откроется после окончательного укомплектования необходимым спортивным оборудование.
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