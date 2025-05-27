Еврокомиссия начала расследование против Pornhub

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ЕК начала расследование против ресурсов с порнографией
ЕК начала расследование против ресурсов с порнографией Фото:

Еврокомиссия начала расследование в отношении сайта Pornhub и ряда других ресурсов с порнографическим контентом из-за подозрений в нарушении Акта цифровых услуг ЕС. Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, речь идет о возможных недостаточных мерах по защите несовершеннолетних от доступа к подобному контенту.

«Платформы контента для взрослых Pornhub и три другие ресурса будут расследованы на предмет несоблюдения правил защиты детей...» — пишет Reuters. По заявлениям ЕК, детям не должен предоставляться доступ к порнографическим материалам. В качестве первого шага представители операторов этих сайтов приглашены для предоставления необходимых разъяснений по существующей проблеме.

Согласно положениям Акта цифровых услуг ЕС, за подобные нарушения компаниям может грозить штраф в размере до 15% годового оборота. В крайних случаях Еврокомиссия оставляет за собой право инициировать блокировку сайтов на территории Евросоюза.

В 2024 году председатель налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что Ethical Capital Partners, являющаяся владельцем PornHub, оформила регистрацию в качестве плательщика НДС на территории Украины в роли поставщика электронных услуг. По словам Гетманцева, на Украине продолжается процесс декларирования иностранных компаний, оказывающих электронные услуги гражданам страны.

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Еврокомиссия начала расследование в отношении сайта Pornhub и ряда других ресурсов с порнографическим контентом из-за подозрений в нарушении Акта цифровых услуг ЕС. Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, речь идет о возможных недостаточных мерах по защите несовершеннолетних от доступа к подобному контенту. «Платформы контента для взрослых Pornhub и три другие ресурса будут расследованы на предмет несоблюдения правил защиты детей...» — пишет Reuters. По заявлениям ЕК, детям не должен предоставляться доступ к порнографическим материалам. В качестве первого шага представители операторов этих сайтов приглашены для предоставления необходимых разъяснений по существующей проблеме. Согласно положениям Акта цифровых услуг ЕС, за подобные нарушения компаниям может грозить штраф в размере до 15% годового оборота. В крайних случаях Еврокомиссия оставляет за собой право инициировать блокировку сайтов на территории Евросоюза. В 2024 году председатель налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что Ethical Capital Partners, являющаяся владельцем PornHub, оформила регистрацию в качестве плательщика НДС на территории Украины в роли поставщика электронных услуг. По словам Гетманцева, на Украине продолжается процесс декларирования иностранных компаний, оказывающих электронные услуги гражданам страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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