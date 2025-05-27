Власти Екатеринбурга представили новый план развития метро

Власти Екатеринбурга вынесли на общественное обсуждение проект обновленного Генплана развития города до 2045 года, где запланировано масштабное развитие сети метрополитена, включающее две новые линии. Об этом стало известно из официальных документов.
«Генеральным планом в части развития метрополитена предусмотрены следующие мероприятия: строительство второй линии метрополитена от станции Янтарная до станции Каменные палатки. Территория под депо запроектирована в районе озера Малый Шарташ восточнее жилого района „Комсомольский“», — говорится в документе.
Возведение третьей линии метро, соединяющей станции «Академическая» и «Шарташская», предусматривает несколько вариантов размещения депо. В качестве возможных площадок рассматриваются территории вблизи железнодорожной станции «Аппаратная», а также участки, расположенные к югу от района «Академический».
Действующая первая линия планируется к продлению как в северном, так и в южном направлениях. В частности, рассматривается возможность ее прохождения через районы Елизавет и Солнечный с последующим выходом в район Академический.
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