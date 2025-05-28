«Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются»: самые яркие высказывания пермского спикера Сухих

Валерий Сухих — один из самых известных пермских политиков. Карьеру он начал в 90-е, успев за это время побыть спикером гордумы Перми, председателем правительства региона, главой администрации. С 2011 года Валерий Сухих занимает пост председателя заксобрания Прикамья.
Сухих всегда отличало отличное чувство юмора. Например, на последней пленарке он поздравлял с днем рождения депутата Николая Благова, в прошлом — казачьего атамана. «Любо?» — пошутил Сухих, вручая Благову небольшой подарок от коллег. В честь юбилея Валерия Сухих, который 29 мая празднует 60-летие, URA.RU собрало подборку забавных и метафоричных высказываний политика.
«Кама стала чище. В том числе, от рыбы».
«Если кто-то будет разговаривать, мы примем решение о пересадке».
«Прошу провести регистрацию… карточки используйте по назначению».
«Может как-то подумать над аббревиатурой? А то ЕЦПЖ странно звучит».
«Вы еще доклад не начали, а уже есть вопросы. Представляете, какое рвение у депутатского корпуса».
«Хотим мы этого или не хотим, но, кроме как отобрать паспорт, другого способа задержать талантливую молодежь, нет».
«Есть единственный критерий хорошего бюджета: когда депутаты им недовольны».
«Бюджет — это кардиограмма» .
«Создается впечатление, что стреляем хорошо, попадаем плохо».
«Нам надо проголосовать и поставить точку, а точнее многоточие в рамках наших взаимоотношений».
«Это закон политического долголетия — никогда не задавай вопрос, на который ты не знаешь ответ».
«Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются».
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