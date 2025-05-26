26 мая 2025

Власти Сургута назвали дату отключения отопления в городе

В Сургуте отключат отопление к концу недели
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте отопительный сезон закончится 30 мая
В Сургуте отопительный сезон закончится 30 мая Фото:

В Сургуте 30 мая завершится отопительный сезон, а коммунальщики приступят к работам на тепловых сетях. Об этом сообщили в городской администрации.

«В летний период на муниципальных тепловых сетях будут проводиться профилактические и регламентные работы. А также испытания сетей теплоснабжения и промывка сетей», — говорится в сообщении.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону коммунальные службы запланировали капитальный ремонт и реконструкцию сетей горячего водоснабжения протяженностью 5,8 километра. Также работы затронут сети холодного водоснабжения — 2,8 километра и водоотведения — 0,412 километра.

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В Сургуте 30 мая завершится отопительный сезон, а коммунальщики приступят к работам на тепловых сетях. Об этом сообщили в городской администрации. «В летний период на муниципальных тепловых сетях будут проводиться профилактические и регламентные работы. А также испытания сетей теплоснабжения и промывка сетей», — говорится в сообщении. В рамках подготовки к следующему отопительному сезону коммунальные службы запланировали капитальный ремонт и реконструкцию сетей горячего водоснабжения протяженностью 5,8 километра. Также работы затронут сети холодного водоснабжения — 2,8 километра и водоотведения — 0,412 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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