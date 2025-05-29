Власти ХМАО объяснили, как будет покрываться дефицит бюджета

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют покрыть дефицит бюджета на 2025 год за счет остатков прошлогодних средств. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.
«Сумма, на которую вырос дефицит бюджета 2025 года планируется полностью профинансировать за счет имеющихся остатков бюджетных средств, сформированных по итогам 2024 года. Данный подход позволит обеспечить выполнение всех возросших расходных обязательств без дополнительной долговой нагрузки для покрытия этого прироста», — сообщил источник.
Агентство направило запрос в окружной департамент внутренней политики с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты окружной думы приняли изменения бюджета ХМАО на 2025 год. Дефицит вырос на 19,5 миллиардов рублей.
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