Следком накрыл группировку, укрывавшую 200 незаконных мигрантов в Перми

В Перми возбуждены уголовные дела против 17 участников преступного сообщества. Они организовали незаконную миграцию иностранных граждан на территорию России.
«С 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов и его подчиненные, а также сотрудники коммерческой организации создали устойчивое преступное сообщество. Под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, они организовали условия для незаконного нахождения на территории страны иностранных граждан», — пояснила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в telegram-канале «Cледком».
Следствие установило, что члены группы действовали в Москве, Пермском крае, а также в Тульской и Самарской областях. Сотрудники коммерческой организации подыскивали агентов, которые находили иностранных граждан и лиц без гражданства, нуждающихся в сертификатах для получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства.
Экзаменационные материалы фальсифицировали, а затем вместе с деньгами и копиями документов направляли в международный центр, где принималось решение о выдаче сертификатов, несмотря на отсутствие реальных знаний у соискателей. По данным СК, таким образом были созданы условия для незаконного пребывания в РФ не менее 200 иностранцев.
Всем 17 фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за организацию преступного сообщества и незаконную миграцию. Два предполагаемых организатора арестованы, остальные находятся под мерами пресечения, не связанными с изоляцией от общества. Следственные действия продолжаются.
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