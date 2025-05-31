Умер композитор культового мультфильма

На 84-м году жизни скончался американский композитор Альф Клаузен, прославившийся созданием музыкального сопровождения к мультфильму «Симпсоны». Об этом сообщило американское издание Variety.
«Альф Клаузен , композитор, который делал „Симпсонов“ еще смешнее своей музыкой на протяжении 27 лет, умер рано утром в четверг», — написало издание. Там уточнили, что композитор ушел из жизни в возрасте 84 лет после десяти лет борьбы с прогрессирующим сверхъядерным параличом (PSP).
Клаузен занимает первое место среди композиторов по количеству номинаций на премию «Эмми» — в его активе их насчитывается 30. Кроме того, он являлся автором музыки к таким телесериалам, как «Детективное агентство „Лунный свет“» и «Альф».
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