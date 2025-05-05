ВС РФ ударили по заводу, где ремонтируют самолеты ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома и заводу по ремонту самолетов Вооруженных сил Украины. Об этом в своей сводке сообщило Минобороны РФ.
«...поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности...», — говорится в telegram-канале ведомства. Там добавили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. Помимо аэродрома и завода также пострадали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, предприятие ВПК, цеха и места хранения беспилотников, а также пусковую установку ракетного комплекса «Нептун» и склады боеприпасов в 158 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 146 украинских беспилотников, передает RT.
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