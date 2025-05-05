ВС РФ ударили по заводу, где ремонтируют самолеты ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре противника из артиллерии
ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре противника из артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома и заводу по ремонту самолетов Вооруженных сил Украины. Об этом в своей сводке сообщило Минобороны РФ.

«...поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности...», — говорится в telegram-канале ведомства. Там добавили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. Помимо аэродрома и завода также пострадали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ  поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, предприятие ВПК, цеха и места хранения беспилотников, а также пусковую установку ракетного комплекса «Нептун» и склады боеприпасов в 158 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 146 украинских беспилотников, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома и заводу по ремонту самолетов Вооруженных сил Украины. Об этом в своей сводке сообщило Минобороны РФ. «...поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности...», — говорится в telegram-канале ведомства. Там добавили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. Помимо аэродрома и завода также пострадали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ  поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, предприятие ВПК, цеха и места хранения беспилотников, а также пусковую установку ракетного комплекса «Нептун» и склады боеприпасов в 158 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 146 украинских беспилотников, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...