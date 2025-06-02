Великобритания сделала первый шаг, готовясь к войне с Россией

Стармер представил новый оборонный бюджет Великобритании
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Великобритания запустила режим «готовности войне» и теперь намерена усилить оборонный бюджет
Великобритания запустила режим «готовности войне» и теперь намерена усилить оборонный бюджет Фото:

Великобритания переходит в режим «готовности к войне» в рамках новой оборонной стратегии. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — приводит заявление премьера BBC, анонсируя режим «готовности к войне». В связи с этим в Лондоне был представлен стратегический оборонный документ.

Великобритания намерена довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Затем предполагается дальнейшее увеличение оборонного бюджета. Стратегия ориентирована на дальнейшее  развитие вооруженных сил страны, включая модернизацию техники и повышение боевой готовности.

Еще до этого в британских СМИ писали, что власти страны официально признают Россию «непосредственной и насущной угрозой» для национальной безопасности Британии. В документе также подчеркивается, что страна вступила в «новую эру угроз», связанных с развитием технологий и изменением способов ведения боевых действий.

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Великобритания переходит в режим «готовности к войне» в рамках новой оборонной стратегии. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер. «Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — приводит заявление премьера BBC, анонсируя режим «готовности к войне». В связи с этим в Лондоне был представлен стратегический оборонный документ. Великобритания намерена довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Затем предполагается дальнейшее увеличение оборонного бюджета. Стратегия ориентирована на дальнейшее  развитие вооруженных сил страны, включая модернизацию техники и повышение боевой готовности. Еще до этого в британских СМИ писали, что власти страны официально признают Россию «непосредственной и насущной угрозой» для национальной безопасности Британии. В документе также подчеркивается, что страна вступила в «новую эру угроз», связанных с развитием технологий и изменением способов ведения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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