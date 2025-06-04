Куда слетать в отпуск из Екатеринбурга и не потратить много денег: топ направлений

Лидером в сезон отпусков среди екатеринбуржцев стал Краснодарский край
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Краснодарском крае стал одним из самых популярных
Отдых в Краснодарском крае стал одним из самых популярных Фото:

Экономный отдых доступен из Екатеринбурга сразу по нескольким направлениям: Москва, Татарстан, Ставропольский край и другие. Аналитикой стоимости бронирования на одну ночь с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Путешествия». 

По данным исследования, самым популярным для отдыха у екатеринбуржцев стал Краснодарский край. Бронировать путешествие там начинают за 122 дня — зимой. При этом данное направление не является самым бюджетным, одна ночь отдыха там обойдется в среднем 9750 рублей, а семь ночей — 68250 рублей. Топ бюджетных вариантов для недельного отпуска выглядит так:

  1. Москва и Московская область — 6740 рублей/ночь или 47180 рублей/неделя;
  2. Республика Татарстан — 6865 рублей/ночь или 48055 рублей/неделя;
  3. Ставропольский край — 6935 рублей/ночь или 48545 рублей/неделя;
  4. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 7155 рублей/ночь или 50085 рублей/неделя;
  5. Самарская область — 7710 рублей/ночь или 53970 рублей/неделя. 

Для отдыха с детьми екатеринбуржцы чаще всего предпочитают Сочи. Также популярностью пользуется Геленджик. 

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Экономный отдых доступен из Екатеринбурга сразу по нескольким направлениям: Москва, Татарстан, Ставропольский край и другие. Аналитикой стоимости бронирования на одну ночь с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Путешествия».  По данным исследования, самым популярным для отдыха у екатеринбуржцев стал Краснодарский край. Бронировать путешествие там начинают за 122 дня — зимой. При этом данное направление не является самым бюджетным, одна ночь отдыха там обойдется в среднем 9750 рублей, а семь ночей — 68250 рублей. Топ бюджетных вариантов для недельного отпуска выглядит так: Для отдыха с детьми екатеринбуржцы чаще всего предпочитают Сочи. Также популярностью пользуется Геленджик. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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