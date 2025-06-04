Куда слетать в отпуск из Екатеринбурга и не потратить много денег: топ направлений

Экономный отдых доступен из Екатеринбурга сразу по нескольким направлениям: Москва, Татарстан, Ставропольский край и другие. Аналитикой стоимости бронирования на одну ночь с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Путешествия».
По данным исследования, самым популярным для отдыха у екатеринбуржцев стал Краснодарский край. Бронировать путешествие там начинают за 122 дня — зимой. При этом данное направление не является самым бюджетным, одна ночь отдыха там обойдется в среднем 9750 рублей, а семь ночей — 68250 рублей. Топ бюджетных вариантов для недельного отпуска выглядит так:
- Москва и Московская область — 6740 рублей/ночь или 47180 рублей/неделя;
- Республика Татарстан — 6865 рублей/ночь или 48055 рублей/неделя;
- Ставропольский край — 6935 рублей/ночь или 48545 рублей/неделя;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область — 7155 рублей/ночь или 50085 рублей/неделя;
- Самарская область — 7710 рублей/ночь или 53970 рублей/неделя.
Для отдыха с детьми екатеринбуржцы чаще всего предпочитают Сочи. Также популярностью пользуется Геленджик.
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