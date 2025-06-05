В Челябинске осудили военного, распродавшего авиабазу на 52 миллиона рублей

05 июня 2025 в 14:57 Размер текста - 17 +

За пять лет военный распродал авиабазу Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинском гарнизонном военном суде осудили военнослужащего по контракту, который за пять лет распродал авиабазу на сумму более 52 миллионов рублей. Он добровольно возместил ущерб, однако его приговорили к двум годам колонии и штрафу, сообщили в пресс-службе суда. «С середины января 2019 года по 30 января 2024 года военнослужащий и иное лицо совершили хищение вверенного ему авиационно-технического имущества в особо крупном размере на общую сумму 52,4 миллиона рублей. Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда. Военнослужащий по контракту договорился с подельником о продаже авиационно-технического имущества еще в декабре 2018 года. Он взял на себя планирование преступлений и руководил всеми действиями, распределял прибыль. Факты похищений имущества им тщательно скрывались, новые детали заменялись на старые. Подельник же искал желающих купить товар и получал деньги. Часть проданного имущества изъяли, ущерб компенсирован. Подсудимый признал вину полностью. Приговор вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском гарнизонном военном суде осудили военнослужащего по контракту, который за пять лет распродал авиабазу на сумму более 52 миллионов рублей. Он добровольно возместил ущерб, однако его приговорили к двум годам колонии и штрафу, сообщили в пресс-службе суда. «С середины января 2019 года по 30 января 2024 года военнослужащий и иное лицо совершили хищение вверенного ему авиационно-технического имущества в особо крупном размере на общую сумму 52,4 миллиона рублей. Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда. Военнослужащий по контракту договорился с подельником о продаже авиационно-технического имущества еще в декабре 2018 года. Он взял на себя планирование преступлений и руководил всеми действиями, распределял прибыль. Факты похищений имущества им тщательно скрывались, новые детали заменялись на старые. Подельник же искал желающих купить товар и получал деньги. Часть проданного имущества изъяли, ущерб компенсирован. Подсудимый признал вину полностью. Приговор вступил в законную силу.