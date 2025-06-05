Соловьев поддержал URA.RU в ситуации с обысками в редакции

05 июня 2025 в 16:36 Размер текста - 17 +

Председатель Союза журналистов выразил поддержку URA.RU URA.RU новость из сюжета В URA.RU проходят обыски Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU в свете недавних обысков в нашем екатеринбургском офисе. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет коллегам всю необходимую помощь в этой ситуации. «Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел», — заявил Соловьев. Его цитату приводит ТАСС. Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране. В редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники СУ СК частично остановили работу издания. Задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его доставили к зданию местного управления Следкома. Также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. URA.RU продолжает работу, рассказывает о последних событиях в редакции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU в свете недавних обысков в нашем екатеринбургском офисе. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет коллегам всю необходимую помощь в этой ситуации. «Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел», — заявил Соловьев. Его цитату приводит ТАСС. Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране. В редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники СУ СК частично остановили работу издания. Задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его доставили к зданию местного управления Следкома. Также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. URA.RU продолжает работу, рассказывает о последних событиях в редакции.