Соловьев поддержал URA.RU в ситуации с обысками в редакции

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Председатель Союза журналистов выразил поддержку URA.RU
Председатель Союза журналистов выразил поддержку URA.RU
новость из сюжета
В URA.RU проходят обыски

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU в свете недавних обысков в нашем екатеринбургском офисе. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет коллегам всю необходимую помощь в этой ситуации.

«Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел», — заявил Соловьев. Его цитату приводит ТАСС.

Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране.

В редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники СУ СК частично остановили работу издания. Задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его доставили к зданию местного управления Следкома. Также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. URA.RU продолжает работу, рассказывает о последних событиях в редакции.

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU в свете недавних обысков в нашем екатеринбургском офисе. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет коллегам всю необходимую помощь в этой ситуации. «Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел», — заявил Соловьев. Его цитату приводит ТАСС. Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране. В редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники СУ СК частично остановили работу издания. Задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его доставили к зданию местного управления Следкома. Также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. URA.RU продолжает работу, рассказывает о последних событиях в редакции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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