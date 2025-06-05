Соловьев поддержал URA.RU в ситуации с обысками в редакции

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU в свете недавних обысков в нашем екатеринбургском офисе. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет коллегам всю необходимую помощь в этой ситуации.
«Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел», — заявил Соловьев. Его цитату приводит ТАСС.
Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране.
В редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники СУ СК частично остановили работу издания. Задержан редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, его доставили к зданию местного управления Следкома. Также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. URA.RU продолжает работу, рассказывает о последних событиях в редакции.
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