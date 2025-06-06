В Челябинске число заказов букетов на доставку выросло на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске букеты из доставки чаще всего получают жители Советского района
В Челябинске букеты из доставки чаще всего получают жители Советского района Фото:

В Челябинске на 25% за год выросло количество заказов букетов на доставку. Лидером по количеству подарков оказался Советский район, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса Flowwow.

«Советский район стал лидером по количеству полученных букетов с начала года. Его жителям чаще всего дарят авторские букеты из французских роз, альстромерий и диантусов. Притом, жители всех районов города начали получать больше букетов — на 25% по сравнению с январем — маем 2024 года», — рассказали URA.RU в Flowwow.

Жителям Советского района подарки делают в восемь раз чаще, чем жителям Металлургического района. Последний вместе с Тракторозаводским районом стали аутсайдерами по количеству доставок. Для их жителей выбирают букеты из гортензий и хризантем за 1 113 рублей и кустовые розы за 3 318 рублей.

В Калининский район чаще всего направляют монобукеты из французских роз, а в Курчатовский — из пионовидных. Жителям Центрального района выбирают в качестве презента французские розы, диантусы и лимониумы. В Ленинском при этом самым популярным заказом стали не цветы, а бенто-торты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на 25% за год выросло количество заказов букетов на доставку. Лидером по количеству подарков оказался Советский район, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса Flowwow. «Советский район стал лидером по количеству полученных букетов с начала года. Его жителям чаще всего дарят авторские букеты из французских роз, альстромерий и диантусов. Притом, жители всех районов города начали получать больше букетов — на 25% по сравнению с январем — маем 2024 года», — рассказали URA.RU в Flowwow. Жителям Советского района подарки делают в восемь раз чаще, чем жителям Металлургического района. Последний вместе с Тракторозаводским районом стали аутсайдерами по количеству доставок. Для их жителей выбирают букеты из гортензий и хризантем за 1 113 рублей и кустовые розы за 3 318 рублей. В Калининский район чаще всего направляют монобукеты из французских роз, а в Курчатовский — из пионовидных. Жителям Центрального района выбирают в качестве презента французские розы, диантусы и лимониумы. В Ленинском при этом самым популярным заказом стали не цветы, а бенто-торты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...