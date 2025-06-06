В Челябинске число заказов букетов на доставку выросло на 25%

В Челябинске на 25% за год выросло количество заказов букетов на доставку. Лидером по количеству подарков оказался Советский район, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса Flowwow.
«Советский район стал лидером по количеству полученных букетов с начала года. Его жителям чаще всего дарят авторские букеты из французских роз, альстромерий и диантусов. Притом, жители всех районов города начали получать больше букетов — на 25% по сравнению с январем — маем 2024 года», — рассказали URA.RU в Flowwow.
Жителям Советского района подарки делают в восемь раз чаще, чем жителям Металлургического района. Последний вместе с Тракторозаводским районом стали аутсайдерами по количеству доставок. Для их жителей выбирают букеты из гортензий и хризантем за 1 113 рублей и кустовые розы за 3 318 рублей.
В Калининский район чаще всего направляют монобукеты из французских роз, а в Курчатовский — из пионовидных. Жителям Центрального района выбирают в качестве презента французские розы, диантусы и лимониумы. В Ленинском при этом самым популярным заказом стали не цветы, а бенто-торты.
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