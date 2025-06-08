08 июня 2025

В Челябинске реконструируют школу бокса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для реконструкции здания школы бокса найден подрядчик
Для реконструкции здания школы бокса найден подрядчик Фото:

В Челябинске найден подрядчик для реконструкции школы бокса «Буревестник», сумма контракта составляет 42 миллиона рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал вице-мэр по строительству Владимир Шамне. 

«Планируется реконструкция школы бокса „Буревестник“. С подрядчиком заключен контракт на 42 миллиона рублей», — уточнил Шамне.

Шамне также добавил, что продолжается строительство детского сада в 48 микрорайоне. там уже залили дорожки асфальтом, укладывают резиновое покрытие на площадках. Он должен быть готов к концу месяца.  Кроме того, в 48 и 57 микрорайонах активно ведется стройка двух школ.

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В Челябинске найден подрядчик для реконструкции школы бокса «Буревестник», сумма контракта составляет 42 миллиона рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал вице-мэр по строительству Владимир Шамне.  «Планируется реконструкция школы бокса „Буревестник“. С подрядчиком заключен контракт на 42 миллиона рублей», — уточнил Шамне. Шамне также добавил, что продолжается строительство детского сада в 48 микрорайоне. там уже залили дорожки асфальтом, укладывают резиновое покрытие на площадках. Он должен быть готов к концу месяца.  Кроме того, в 48 и 57 микрорайонах активно ведется стройка двух школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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