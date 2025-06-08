В Челябинске реконструируют школу бокса

В Челябинске найден подрядчик для реконструкции школы бокса «Буревестник», сумма контракта составляет 42 миллиона рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал вице-мэр по строительству Владимир Шамне.
«Планируется реконструкция школы бокса „Буревестник“. С подрядчиком заключен контракт на 42 миллиона рублей», — уточнил Шамне.
Шамне также добавил, что продолжается строительство детского сада в 48 микрорайоне. там уже залили дорожки асфальтом, укладывают резиновое покрытие на площадках. Он должен быть готов к концу месяца. Кроме того, в 48 и 57 микрорайонах активно ведется стройка двух школ.
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