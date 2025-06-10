В Челябинской области после ДТП скончался водитель грузового автомобиля «JAC», который столкнулся с машиной, наносившей дорожную разметку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла на 288 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“. 53-летний водитель, управляя автомобилем „JAC“, при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с попутным автомобилем „ГАЗель“, наносившей дорожную разметку», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автомобиль дорожной службы вылетел в кювет, где опрокинулся. Водитель автомобиля «JAC» умер по дороге в больницу.
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