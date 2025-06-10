10 июня 2025

Водитель погиб после ДТП с машиной, наносившей разметку на дорогу около Сатки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото)
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

В Челябинской области после ДТП скончался водитель грузового автомобиля «JAC», который столкнулся с машиной, наносившей дорожную разметку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«Авария произошла на 288 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“. 53-летний водитель, управляя автомобилем „JAC“, при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с попутным автомобилем „ГАЗель“, наносившей дорожную разметку», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Автомобиль дорожной службы вылетел в кювет, где опрокинулся. Водитель  автомобиля «JAC» умер по дороге в больницу. 

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В Челябинской области после ДТП скончался водитель грузового автомобиля «JAC», который столкнулся с машиной, наносившей дорожную разметку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «Авария произошла на 288 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“. 53-летний водитель, управляя автомобилем „JAC“, при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с попутным автомобилем „ГАЗель“, наносившей дорожную разметку», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Автомобиль дорожной службы вылетел в кювет, где опрокинулся. Водитель  автомобиля «JAC» умер по дороге в больницу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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